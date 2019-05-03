banner1005
İstanbul'da su ve ulaşıma indirim mi geliyor
İstanbul'da su ve ulaşıma indirim mi geliyor
Fenerbahçe'den sert Galatasaray ve Mustafa Cengiz açıklaması
Fenerbahçe'den sert Galatasaray ve Mustafa Cengiz açıklaması
Kerimcan Durmaz hakkında flaş karar
Kerimcan Durmaz hakkında flaş karar
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Terör listesinde aranan bir PKK'lının daha üstü çizildi

Amanoslar kırsalında öldürülen 5 PKK'lıdan 1 birinin gri listede aranan Ramazan Faik olduğu öğrenildi.

Terör listesinde aranan bir PKK'lının daha üstü çizildi

PKK'nın sözde lider kadrosuna Hatay'da darbe indirildi. 

Amanoslar kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 'gri' kategoride yer alan Ramazan Faik olduğu tespit edildi.

Faik adlı PKK'lının başına 300 bin lira ödül konmuştu. 

Önceki gün Amanos kırsalına jandarma ekipleri operasyon düzenlemiş, 5 PKK'lı etkisiz hale getirilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı da hava harekatıyla ilgili açıklama yaptı. Savaş uçakları, Irak'ın kuzeyindeki Metina kampına bomba yağdırdı. 

PKK tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat depoları ve barınaklar imha edildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #pkk
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.