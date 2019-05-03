Amanoslar kırsalında öldürülen 5 PKK'lıdan 1 birinin gri listede aranan Ramazan Faik olduğu öğrenildi.

PKK'nın sözde lider kadrosuna Hatay'da darbe indirildi.



Amanoslar kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 'gri' kategoride yer alan Ramazan Faik olduğu tespit edildi.



Faik adlı PKK'lının başına 300 bin lira ödül konmuştu.



Önceki gün Amanos kırsalına jandarma ekipleri operasyon düzenlemiş, 5 PKK'lı etkisiz hale getirilmişti.



Milli Savunma Bakanlığı da hava harekatıyla ilgili açıklama yaptı. Savaş uçakları, Irak'ın kuzeyindeki Metina kampına bomba yağdırdı.



PKK tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat depoları ve barınaklar imha edildi.





ulusal.com.tr