Elazığ ve Giresun'da Gri, Mersin'de ise Mavi listede aranan teröristler etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde bölücü terör örgütü PKK güç kaybetmeye devam ediyor.

Gri ve Mavi listede aranan teröristler başarılı operasyonlar sayesinde tek tek etkisiz hale getirildi.Elazığ'ın Yoğunbilek kırsalına düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi. İçişleri bakanlığı o teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde olan Ferhat Akgün olduğunu duyurdu.300 bin lira ödülle aranan PKK'lı Akgün'ün, 13 Mart 2018 yılında 3 askerin şehit olduğu saldırının düzenleyicisi olduğu belirtildi.Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı JÖH ve komando timi de son dört yılda Karadeniz kırsalında PKK'ya büyük darbe indirdi.Son operasyonlarla birlikte örgütün geçiş güzargahları kesildi, sığınakları yok edildi. Gizlenecek yer bulamayan ve aç kalan PKK'lı Aras Aslan, Giresun'da bir HES şantiyesine giderek yiyecek aradı. Kendini gezgin olarak tanıttı. Vatandaşlar şüphelenince jandarmaya haber verdi. Gri listede yer alan PKK'lı Aslan, düzenlenen operasyonla yakalandı.Mavi kategoride olan ve 1 milyon 500 bin TL ödülle aranan MLKP üyesi bir terörist de Mersin'de yakalandı.Terörist Ümit Emrah Köse'nin Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj ve bomba hazırlama eğitim verdiği belirlendi.