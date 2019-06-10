banner1005
Çipras hükümeti resmen istifa etti
Çipras hükümeti resmen istifa etti
Güvenilir gıda için nelere dikkat etmeli?
Güvenilir gıda için nelere dikkat etmeli?
ABD'den askeri gücü arttırma sinyali
ABD'den askeri gücü arttırma sinyali
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Terör örgütleri FETÖ ve PKK şüphelisi 5 kişi sınırda yakalandı

Şüpheliler arasında bir kişinin, FETÖ şüphesiyle MİT'ten ihraç edildiği ve kısa süre önce hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Terör örgütleri FETÖ ve PKK şüphelisi 5 kişi sınırda yakalandı

Edirne'de, aralarında terör örgütleri Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK üyesi şüphelilerinin de bulunduğu 5 kişi, Yunanistan sınırında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyünde yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan terör örgütleri PKK ve FETÖ şüphelileri Y.G, N.Ç, İ.A, M.R ve İ.B'yi yakaladı.
ü
Yakalananlardan Y.G'nin, Milli İstihbarat Teşkilatından (MİT) ihraç edildiği ve hakkında kısa süre önce gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

M.R ve N.Ç, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüpheli Y.G, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #pkk
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.