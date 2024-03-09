Terör örgütlerine Bozdoğan-10 operasyonu! 20 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları ve operasyonları hız kesmeden sürüyor. Son olarak, İstanbul merkezli 2 ilde terör örgütleri DHKP/C ve MLKP'ye yönelik eş zamanlı Bozdoğan-10 operasyonları düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTIN ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

Operasyonların ayrıntılarını açıklayan Bakan Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Çalışmaların sonucunda, İstanbul ve Eskişehir'de eş zamanlı Bozdoğan-10 operasyonlarının düzenlendiğini belirten Ali Yerlikaya, 20 şüphelinin yakalandığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu bilgileri paylaştı: