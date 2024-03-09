Terör örgütlerine Bozdoğan-10 operasyonu! 20 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 2 ilde terör örgütleri DHKP/C ve MLKP'ye yönelik Bozdoğan-10 operasyonları düzenlendi. Operasyonların detaylarını aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.
Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları ve operasyonları hız kesmeden sürüyor. Son olarak, İstanbul merkezli 2 ilde terör örgütleri DHKP/C ve MLKP'ye yönelik eş zamanlı Bozdoğan-10 operasyonları düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.
20 ŞÜPHELİ GÖZALTIN ALINDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.
Operasyonların ayrıntılarını açıklayan Bakan Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.
Çalışmaların sonucunda, İstanbul ve Eskişehir'de eş zamanlı Bozdoğan-10 operasyonlarının düzenlendiğini belirten Ali Yerlikaya, 20 şüphelinin yakalandığını aktardı.
Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:
- DHKP/C terör örgütü içerisinde 'aranıyor' durumda olan örgüt mensuplarının ihtiyaçlarını karşılayarak silah ve mühimmat tedariki sağlayan, örgütsel dokümanları ileterek örgütün kuryeliğini yaptığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı. MLKP terör örgütü içerisinde, örgütün sözde şehitler ayı olarak gördüğü kasım ayındaki etkinliklerinde, örgüt adına faaliyet yürütürken hayatını kaybeden örgüt mensuplarının anmalarına katılan, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. İstanbul Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.
Kaynak: Anadolu Ajansı