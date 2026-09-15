Terör örgütlerine şafak operasyonu! İstanbul merkezli dev baskında 39 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 11 ilde 42 adrese düzenlenen eş zamanlı şafak baskınlarında 39 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda tabanca, mühimmat, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı örgütsel doküman ele geçirildi.

ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİYLE 52 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin örgüt faaliyetlerini çözmeye yönelik yürüttüğü teknik ve saha çalışmaları şu ayrıntıları ortaya çıkardı:

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda terör örgütleri bünyesinde örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edilen toplam 52 isim deşifre edildi.

Dosya kapsamında tespit edilen şüphelilerin örgüt dağılımı netleşti; 44 şüphelinin MLKP, 4 şüphelinin TKP/ML-TİKKO, 3 şüphelinin DSİH-KALDIRAÇ ve 1 şüphelinin MKP içerisinde aktif faaliyette bulunduğu belirlendi.

11 İLDE 42 ADRESE SAAT 05.00'TE EŞ ZAMANLI BASKIN

Hakkında işlem başlatılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonun operasyonel detayları şöyle:

Kimlikleri tespit edilen 52 şüpheliden 8'inin yurt dışında kaçak olduğu, 2'sinin ise farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Türkiye'de olduğu tespit edilen 42 şüphelinin yakalanması için 15 Eylül 2026 sabahı saat 05.00 sıralarında düğmeye basıldı.

İstanbul'da belirlenen 25 adresin yanı sıra Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Elazığ, Mersin, Muğla ve Şanlıurfa'daki 17 adres olmak üzere toplam 42 adrese Özel Harekât polislerinin desteğiyle eş zamanlı girildi.

39 GÖZALTI, SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Baskın yapılan hedeflerde yürütülen aramalarda ele geçen suç unsurları:

Operasyon kapsamında 39 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerdeki detaylı aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanın yanı sıra 1 adet Beretta marka tabanca, 2 adet şarjör ve 53 adet fişek ele geçirildi.

Sağlık kontrollerinden geçirilen zanlılar sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.