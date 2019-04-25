Türkiye’nin tek şehit diplomatlar anıtı olan İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, Ermeni terör örgütü Asala’nın katlettiği şehit diplomatlarımız anıldı. Soykırımın emperyalist bir yalan olduğu dile getirildi.

Terör örgütü ASALA’nın katlettiği şehit diplomatlarımız İzmir’in Karşıyaka İlçesinde bulunan Şehit Diplomatlar Anıtı önünde anıldı.



Atatürkçü Düşünce Derneği'nin öncülük ettiği anmaya Vatan Partisi, Karşıyaka Belediyesi, Talat Paşa Komitesi, Türkiye Gençlik Birliği, TESUD ve Cumhuriyet Kadınları Derneği katıldı.



Şehit Diplomatlar Anıtı'na kadar yapılan yürüyüşte soykırım iddiasının emperyalist yalan olduğunu dile getirdi.



Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Tuna Arslan, parlamento kararlarının Türkiye'yi hedef aldığını dile getirdi. Arslan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Perinçek-İsviçre davası kararını hatırlattı.



Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da Cumhuriyet'in emperyalizme karşı direnilerek kazanıldığını vurguladı.



Talat Paşa Komitesi İzmir Dönem Sözcüsü Kevser Külahçıoğlu, soykırımı yalanının bir günlük tehdit olmadığına dikkat çekti.



Anmaya katılan Türkiye Gençlik Birliği İzmir İl Başkanı Ozan Özarslan da Türkiye’ye diz çöktürülemeyeceğini söyledi.





HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERA: AKIN KARA

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