Güvenlik güçleri terör örgütü IŞİD'e Haziran ayında göz açtırmadı. Türkiye genelindeki operasyonlarda 209 kişi gözaltına alındı, 22 örgüt mensubu tutuklandı.

Terör örgütü IŞİD'e yönelik etkin ve kararlı mücadele sürüyor. Güvenlik güçleri haziranda da yurt genelindeki operasyonlarla örgüte büyük darbe vurdu.Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Samsun olmak üzere farklı kentlerde şafak vakti eş zamanlı düzenledikleri başarılı operasyonlarla örgüte nefes aldırılmadı.Teröristlerin planladığı canlı bomba eylemleri güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.Polis, jandarma ve hudut birliklerinin haziranda yürüttüğü çalışmalarda, aralarında örgütün üst düzey sorumluları olduğu belirlenen 209 şüpheli gözaltına alındı.Adreslerdeki aramalarda örgüte ait doküman, silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.Mahkemeye çıkarılan 22 örgüt mensubu tutuklandı, zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.