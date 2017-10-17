IŞİD karargahlarında İsrail silahları ve ekipmanları bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığından da "ABD'nin de Nusra Cephesi ve IŞİD’e sunduğu desteklerin kanıtları var" açıklaması geldi. Fransa Eski Dışişleri Bakanının IŞİD ve Nusra cephesine finans sağladığı gösteren belgeler de Fransız yargı mercilerinin elinde

Başta terör örgütü IŞİD olmak üzere teröre destek sunan devletlerin faaliyetleri bir bir ifşa oluyor. Suriye ordusunun terör örgütü IŞİD'den temizlediği alanlarda çok sayıda İsrail ordusuna ait silah bulundu.



Suriye'nin Humus ve Hama kırsallarında IŞİD’ten kurtarılan bölgelerde güvenli bir şekilde geri dönüşünü sağlamak için arama tarama operasyonları yapıldı. Operasyonlarda IŞİD’in sakladığı büyük miktarda cephane ve askeri ekipman ele geçirildi. Ele geçirilen ekipmanlarda; İsrail yapımı top, silah ve mühimmatın yanı sıra iletişim cihazları bulunduğu tespit edildi.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin Suriye’de radikal terör örgütlerine destek sunduğunu söyledi. Lavrov, Amerika'nın "Nusra Cephesi ve IŞİD’i koruyup kolladığını" ifade etti. Rus Dışişleri Bakanı bu konuda ellerinde kesin kanıtları olduğunu ileri sürdü.



Lavrov, Amerika'nın IŞİD'e izin vererek sivil yerleşim yerlerine saldırmasına destek verdiğini belirtti. Rus bakan, IŞİD'in Suriye'de Amerika'nın kontrol ettiği bölgelerden rahatlıkla geçerek, Suriye ordusuna saldırdığını vurguladı.



Fransız sivil toplum kurumu Sherpa ise; Fransa eski dışişleri bakanı Laurent Fabius ve bazı Fransız yetkililer hakkında kritik belgeleri ortaya çıkardı. Belgelerde, eski Şam Büyükelçisi Eric Chevalier’in ve Fransa’nın Suriye özel delegesi Frank Gillier’in görevler yaptıkları dönemde, IŞİD ve Nusra Cephesine finans sağladıklarını kanıtlayan yeni belgeleri ortaya çıkardı.



Fransız yetkililerin IŞİD ve Nusra Cephesine Lafarge Çimento Şirketi aracılığı ile finans sağladıklarına ileri sürüldü. Bütün bu belgelerin Fransa yargısına teslim edildiğini açıklandı.



ulusal.com.tr