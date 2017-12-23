Önce şehirde sonra kırsalda darbe üstüne darbe alan bölücü terör örgütünde kriz var. Hem siyasi hem silahlı kadrolarda "Amerika'ya bel bağlamak ve İsrail ile ilişkiler" sorgulanıyor. Silah bırakma yanlılarının örgüte hakim olacağı belirtiliyor

Hendek operasyonuyla şehirlerde...



Kritik harekatlarlarda kırsalda...



Türk ordusunun aralıksız sürdürdüğü operasyonlarla balyoz indirdiği bölücü terör örgütü beyaz bayrak çekme aşamasına geldi.



Özellikle Suriye'de Amerika'nın, Irak'ın kuzeyinde Barzani'nin yaşadığı hezimet terör örgütü PKK'daki paniğin başlıca nedenleri...



Buna karşılık PKK/HDP içinde bir çıkış yolu arayışını gündeme getirenlerin olduğu konuşuluyor. Aydınlık gazetesinin haberine göre bu arayış, yalnız HDP yönetici çevrelerinde değil, onlardan daha yakıcı olarak Kandil'de var. En son KCK MYK Üyesi Rıza Altun, örgütün ABD ile yakın ilişkisini değerlendirdiği bir röportajında "İşbirlikçilik de seni kurtuluşa götürmez" demişti. Altun'un açıklamalarının da bu gerçeğe işaret ettiği vurgulanıyor.



HDP yönetim çevrelerinde ve tabanında iki siyaset ve uygulama sorgulanıyor. Birincisi, ABD'ye bel bağlamak, ABD ve İsrail ile ilişkiler. Selahattin Demirtaş ve çevresine yöneltilen eleştirilerin merkezinde bu var.



İkincisi ise silahlı mücadele yoluyla bir yere varılamayacağı ve hatta çıkmazlara girildiği saptaması. Bu saptamalara göre, önemli siyasal çıkışlar ve mücadeleler gündemde. Rıza Altun'un açıklamasının başlangıç olduğu vurgulanıyor.



HDP ve PKK içinde, hem ABD yandaşlarının ve hem de silahlı mücadelede diretenlerin tasfiye edilmesine yönelik ciddî hazırlıklar ve girişimler gündemde. Bunun görüşme ve tartışmalar, başlamış durumda. Kuvvetle ağır basan eğilim de bu yönde. Silah bırakma yanlıları, örgüte kesinlikle hakim olacakları kanısındalar. Kandil'in de bu yönde olduğu bilgisine sahipler.



ulusal.com.tr