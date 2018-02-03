Zeytin Dalı Harekâtı'nda askerlerin açtığı cephelerden biri de Afrin'e bağlı Bülbül beldesi oldu. Burseya Dağı'nın alınmasından sonra harekâtın ağırlık noktası olan Darmık Dağı'nın güneyinde yer alan Bülbül beldesi teröristlerden temizlendi. Bülbül beldesine giren Türk askerinin, terör örgütü PKK-PYD-YPG'nin karargâh olarak kullandığı binadaki görüntüleri ortaya çıktı

Zeytin Dalı Harekâtı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO unsurlarının Suriye Afrin'e doğru ilerleyişi sürüyor. Hatay ve Kilis sınırında gece boyunca aralıklarla top atışları duyuldu.



Zeytin Dalı Harekâtı'nda askerlerin açtığı cephelerden biri de Afrin'e bağlı Bülbül beldesi oldu. Burseya Dağı'nın alınmasından sonra harekâtın ağırlık noktası olan Darmık Dağı'nın güneyinde yer alan Bülbül beldesi teröristlerden temizlendi. Bülbül beldesine giren Türk askerinin, terör örgütü PKK-PYD-YPG'nin karargâh olarak kullandığı binadaki görüntüleri ortaya çıktı.



Görüntülerde, Türk askeri, duvardaki sözde 'Kürdistan' haritalı saat ve örgüt flamaları ile terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ait resimleri indiriyor. Karargâhta bulunan ABD bayrağı desenli battaniye ise dikkat çekti.



TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Afrin kırsalında sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, insansız hava araçları tarafından belirlenen terörist mevzileri ve karargâh olarak kullandıkları binalar da çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleriyle ateş altına alınıyor.



Afrin kırsalında belirlenen ve teröristlerin karargâh olarak kullandıkları bir ev de fırtına obüsüyle ateş altına alındı.



Tam isabetle vurulan ev, mühimmatların da patlamasıyla alev topuna döndü.



İmha edilen evdeki teröristlerin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.