Terör örgütü PKK'nın Suriye Afrin'de "siviller vuruluyor" yalanı bir kez daha ifşa oldu. Afrin'de röportaj veren bir terörist "TSK'nın üniformalı her hedefi vurduğunu" söyleyerek, kendilerini sivil kıyafetlerle gizlediklerini itiraf etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hassasiyeti bir kez daha gözler önüne serildi

Ellerinde Amerikan silahları üzerlerinde sivil kıyafet var.



Amerika'nın kara gücü PKK/PYD'nin "siviller vuruluyor" yalanı yine deşifer oldu. Hem de kendi itirafları ile...



Rusya'nın resmi Russia Today Arapça televizyon kanalı, Afrin bölgesinde PKK/PYD'li bir teröristle yaptığı röportajı yayınladı.



Muhabirin, "Neden sivil kıyafet giyiyorsunuz?" sorusuna da terörist, "TSK Afrin'de askeri üniformalıları hedef alıyor" diyerek yanıt verdi. Terörist, Türk askerinin hedefi olmamak için sivil kıyafetlerle sivillerin yaşadıkları yerlerde saklandıklarını da itiraf etti.



Sivil kıyafetli teröristin bu itirafı terör örgütünün "sivil" yalanını ifşa etti, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekâtı'nda sivillere yönelik hassasiyetini de bir kez daha ortaya koydu.



Meskun mahal operasyonu için hazırlık yapan Türk ordusunun Afrin kırsalında sivillerin zarar görmemesi için temkinli ilerliyor.



Terör örgütü PKK/PYD'nin ise özellikle çocuklar olmak üzere sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı ve halkın Afrin'den uzaklaşmaması için ilçe merkezinden çıkışları yasakladığı biliniyor.



ulusal.com.tr