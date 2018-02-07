Zeytin Dalı Harekâtı'nda terör örgütü PKK-PYD ağır darbe aldı. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 olurken terör örgüt içinde de silahlı çatışma başladı. Amerika'nın ana kumanda merkezi Kandil, Türk ordusu ile çatışmak istemeyen Afrin kolunu ihanet ile suçladı

TSK vuruyor, terör örgütü PKK bölünüyor.



Suriye'nin kuzeyinde Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 oldu.



Türk ordusu başarılı bir şekilde kara ve hava harekatını sürdürürken terör örgütü birbirine düştü.



Amerika'nın kara gücü PKK/PYD'nin Kandil ve Afrin örgütleri arasında Cinderes'te çatışma yaşandı.



Bölge kaynaklarının aktardığına göre çatışmanın sebebi örgütün Afrin kolunun çekilmek istemesi. Şimdiden 1000 kişi kaybettiklerini belirten Afrin koluna Kandil set çekti.



Daha önce Cinderes'te Türk ordusuna karşı yönelen namlular örgütün kendi içine çevrildi.



Kandil "savaşa devam” derken, Afrin’deki YPG'li teröristler ise “Şimdiden bin kişi kaybettik. Geri çekilelim” görüşünde.



Yeni Şafak'ta yer alan haberde Afrinli bir gazetecinin ifadelerine de yer verildi. Habere göre Afrinliler, sayıları 600’ü aşan Kandil ekibinin bölgeden çıkmasını istedi.



"Türkiye ile aramızda kan davası yok, biz sivillerimizin ve beldelerimizin zarar görmesini istemiyoruz" diyen Ebu Cuma Bennavi adlı terörist ile Kandil’den gelen ‘Azad’ kod adlı terörist arasındaki tartışma giderek sertleşti. Kandil grubu, karşı tarafı ‘ihanetle’ suçladı.



Örgüt içi tartışma ve çatışmaların Şeyh Hadid ve Raco’da da yaşandığı belirtiliyor.



ulusal.com.tr