Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK hedeflerine aralıklarla top atışı gerçekleştiriliyor. Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin Azez bölgesine askeri araç sevkiyatı yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK hedefleri aralıklarla ateş altına alındı.



Zeytin Dalı Harekatı'nın 10'uncu gününde Kilis-Hatay hudut bölgesindeki Darmık Dağı çevresinde belirlenen terör hedeflerine Fırtına obüsleriyle zaman zaman atış gerçekleştiriliyor.



Terör örgütüne ait hedeflerden dumanlar yükselirken top sesleri, Kilis'in sınır hattındaki bazı köylerden duyuldu.



Türk savaş uçakları da sınırda uçuş yaptı.



ASKERİ ARAÇ SEVKIYATI YAPILDI



Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin Azez bölgesine askeri araç sevkiyatı yapıldı.



Zeytin Dalı Harekatı kapsamında çeşitli birliklerden peyderpey sevk edilen, mayına dayanıklı kirpi ve zırhlı personel taşıyıcı, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin Azez bölgesine doğru hareket etti.



Sınır birliklerinden askeri konvoyun yanı sıra iş makineleri, vinç ve bayrak direklerinin yüklü olduğu tırlar da Azez'e doğru yola çıktı.



Bu arada Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ın da bölgeye hareket ettiği görüldü.