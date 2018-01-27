Türk ordusunun Amerika'nın terör koridoruna darbe indirdiği "Zeytin Dalı Harekâtı" kararlılıkla sürüyor. Afrin'deki operasyonlar 8. gününde... Bugüne kadar 394 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda köy terörden arındırıldı, PKK kampları ele geçirildi, Stratejik tepelerde kontrol sağlandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar tüm gelişmeleri sınırdan takip ediyor. PKK/PYD'nin Afrin'e ikmal hattı Menbiç'e yönelik top atışları da sürüyor

Jetler havalanıyor nokta atışıyla hedefler vuruluyor. Obüsler karadan bombalıyor... Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar sınırın sıfır noktasında operasyonları yakından takip ediyor.



Türk ordusu PKK/PYD'nin elindeki köyleri ve hakim tepeleri tek tek kurtarıyor.



Afrin'deki "Zeytin Dalı Harekâtı" 8. gününde kararlılıkla sürüyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri, harekât kapsamında şu ana kadar en az 394 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Uçaklarımız, PKK/PYD ve IŞİD'e ait 340 hedefi imha etti. Taarruz helikopterleri ve obüsler de kara harekatına destek veriyor.



Diğer yandan Afrin'e ikmal hattı da bombalanıyor. TSK tarafından yapılan haftalık bilgilendirmede, "Menbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği" ifade edildi.



Türk ordusu, "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında Afrin'in batısındaki Raco beldesine bağlı Ali Bekki köyünü terörden arındırdı. Bu beldedeki 740'ıncı nokta olarak bilinen bölge ve örgütün bir eğitim kampı ele geçirildi.



Kuzeydeki Bülbül Dağı'nın kuşatılması için de çalışmalar hızlandırıldı. Köyler ve stratejik tepelerde kontrol sağlandı.



Dört yönden kuşatılan Afrin'de doğudaki Burseya Dağı'ndan atışlar yapılıyor. Güneydeki İdlib'de Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.



Türkiye sınırlarının güvenliği için çalışmalar arttırıldı. Bu kapsamda Hatay-Hassa tarafında güvenlik önlemleri alındı.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ise Suriye sınırında. Şanlıurfa'da birlikleri denetleyen Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte incelemelerde bulundu.



Diğer yandan sevkiyatlar da sürüyor. "Zeytin Dalı Harekâtı"na Şırnak'tan komando takviyesi yapıldı. 300 komando için Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda uğurlama törenin düzenlendi.



ulusal.com.tr