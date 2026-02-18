Terör örgütü PKK üyesi olmakla suçlanan belediye başkan yardımcılarının yargılandığı davada yeni gelişme

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü PKK/KCK yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasına ilişkin davada ara kararını açıkladı. Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 10 sanıklı davada, tutuklu sanıklar Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen ile bazı tutuksuz sanıklar duruşmada hazır bulundu.

Sanıklar savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Elif Gül ve Turabi Şen'in yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Duruşma 21 Mayıs tarihine ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların Halkların Demokratik Kongresi (HDK) mensubu olduğu ve 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında ilçe belediyelerinde görev aldıkları belirtiliyor. Soruşturmanın, sanıkların "kent uzlaşısı" formülü kapsamında faaliyet gösteren örgüt mensupları olduğunun değerlendirilmesi üzerine başlatıldığı ifade ediliyor.

İddianamede, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in evinde yapılan aramada el yazısıyla yazılmış bir doküman bulunduğu aktarılıyor. Söz konusu belgede, "Şüphe yoktur. 6-8 Ekim olaylarının toplumsal açıdan yarattığı derin yaraları sarmanın yolu bu olaylar ile ilgili hakikatin açığa çıkarılması-10 Ekim." ifadesinin yer aldığı kaydediliyor. Savcılık, bu yazının HDP'nin çağrısıyla 6-7-8 Ekim 2014'te yaşanan sokak olaylarına ilişkin kaleme alındığını tespit etti.

Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi sanık Elif Gül hakkında ise iddianamede, eşi Fethi Ahmet Gül ve kızı Dilan Gül ile birlikte 1-2 Kasım 2014'te terör örgütünün kırsal alanında çekilen fotoğraflarının bulunduğu bilgisi yer alıyor. Emniyet araştırmasında Gül'ün eşiyle 29 Ekim 2014'te Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığı, 2 Kasım'da ise giriş yaptığı belirlendi. Ayrıca Gül'ün, örgütün sözde özel kuvvetler sorumlularından akrabası İshak Özçaktu ile 2012 yılında çekilen fotoğrafının da ele geçirildiği ifade ediliyor.

İddianamede, sanıkların evlerinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği ve HTS incelemelerinde örgütle irtibatlı kişilerle görüştüklerinin saptandığı belirtiliyor. Bazı sanıkların "kent uzlaşısı" olarak bilinen talimat doğrultusunda İstanbul'daki ilçe belediyelerine yerleştirildiği, birçoğunun ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis üyesi olmalarının sağlandığı anlatılıyor. Sanıkların örgütün mali yapısını desteklemeyi ve alan gücünü artırmayı hedefledikleri kaydedilen iddianamede, üyesi oldukları HDK'nın, PKK/KCK'nın siyasi alan yapılanmasının çatı örgütü olduğu vurgulanıyor. Benzer yapıdaki Demokratik Toplum Kongresinin (DTK) Yargıtay kararıyla terör örgütü unsuru sayıldığı hatırlatılarak, KCK yönetiminin "demokratik özerklik" amacı doğrultusunda HDK ve unsurlarına "kent uzlaşısı" stratejisinde rol verdiği belirtiliyor.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sanıkların terör örgütüyle organik bağ kurarak hiyerarşik yapı içinde hareket ettikleri anlatılan iddianamede şu ifadelere yer veriliyor: "Terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacına haiz 'kent uzlaşısı' faaliyetinin hayata geçmesi adına iştirakleri tespit edilecek diğer tüm kişilerin deşifre edilmesi için soruşturmalarımız derinleştirilerek devam edecektir."

Davada sanıklar Livan Gür, Cemalettin Yüksel, Turabi Şen, Hasan Özdemir, Bülent Kayğun, Elif Gül, Güzin Alpaslan, İkbal Polat, Sinan Gökçe ve Nesimi Aday'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.