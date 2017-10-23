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Terör örgütü PKK'dan hain saldırı: 1 asker şehit

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinin karşısında Irak'ın kuzeyinde sınıra yakın bölgede PKK'lı teröristler tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada 1 asker şehit oldu

Terör örgütü PKK'dan hain saldırı: 1 asker şehit

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinin karşısında Irak'ın kuzeyinde sınıra yakın bölgede PKK'lı teröristler tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada 1 asker şehit oldu.

Türkiye'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesi ve çevresindeki operasyonlar devam ederken, bugün Çukurca ilçesinin karşısında Irak'ın kuzeyinde sınıra yakın bölede PKK'lı teröristler tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.

Patlamada 1 asker şehit oldu.

Bölgedeki operasyonlar sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #pkk #Hakkari #çukurca #terörist
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