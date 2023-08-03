Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Alman uyruklu terörist de etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK’ya yönelik nokta atışı operasyonlarına devam ediyor.

Güvenlik güçleri, Gara Dağı bölgesinde saldırı hazırlığında olan, aralarında Alman uyruklu terörist “Elefterai Hambi” kod adlı Eva Maria Steiger’inde bulunduğu bir grup PKK’lı teröristi nokta atışı hava harekatıyla etkisiz hale getirdi.

Alman uyruklu teröristin 2018 yılında Almanya’da eğitim görürken terör örgütüne katıldığı tespit edildi. Kadın teröristin birden fazla yabancı dil bilmesi sebebiyle terör örgütünün çevirmenliğini yaptığı aktarıldı.

Güvenlik güçlerinden yapılan açıklama da Alman teröristin terör örgütü PKK’nın kadın yapılanmasının önemli isimlerinden Zozan Çewlik kod adlı Emine Serinyel’in de korumalığı yaptığı bildirildi. Alman uyruklu terörist, PKK saflarında öldürülen yabancı uyruklu 7. terörist oldu.