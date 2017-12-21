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Terör örgütü PYD paniğe kapıldı

Türkiye'nin ardından Suriye'nin de terör örgütü PYD'yi tehdit ilan etmesi Amerika'nın kara gücünü paniğe soktu. Terör örgütü cephesinden peş peşe yapılan açıklamalarda Esad'ın "Türkiye'nin PYD'ye karşı operasyonlarına yeşil ışık" yaktığı belirtildi. Uzmanlar da Ankara ile Şam'ın ortak düşman PYD'ye karşı işbirliği yapması gerektiğini vurguladı

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın "PYD vatan hainidir" açıklamasının ardından terör örgütü paniğe kapıldı. Ankara ile Şam'ın namluları PYD'ye çevrildi.

Esad'ın çıkışının ardından terör örgütü cephesinden açıklamalar art arda geldi. Suriye Demokratik Güçleri imzasıyla yayımlanan ilk açıklamada, asıl ihanetin, yönetimin kendisi olduğu öne sürüldü.

SDG'nin ardından sözde Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu İnşa Meclisi Yönetim Kurulu, Esad'ın kendilerine savaş ilan ettiğini savundu. Açıklamada, "Esad, Türkiye’nin Suriye işgaline destek veriyor. Bu, Erdoğan ve Esad hükümeti arasında gizli bir anlaşmanın olduğunu gösteriyor” denildi.

Terör örgütü PKK destekçisi Demokratik Barış Partisi üyesi Velid Çoli de "Esad, açıklama yaparak Türkiye’ye ‘SDG haindir, buyur saldır’ mesajı vermiştir” diye konuştu.

Uzmanlara göre, endişeye kapılan Amerika'nın kara gücü PYD'ye karşı Ankara ve Şam ortak hareket etmeli.

ulusal.com.tr

Etiketler; #pyd #pkk #suriye #ankara #şam #esad
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