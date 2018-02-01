Afrin bölgesindeki terör örgütü mensuplarınca Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen üç ayrı saldırıda bir kişi yaralandı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyelerince Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen üç ayrı roketli saldırıda bir kişi yaralandı.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden atılan roket, Değirmen Karşı Mahallesi'nde bir eve isabet etti. Saldırıda bir kişi yaralandı.



Aynı anda Gültepe Mahallesi'nde bir eve ve yine aynı mahallede boş bir araziye roket atıldı.



Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.



Güvenlik güçleri roketlerin düştüğü yerlerde inceleme başlattı.