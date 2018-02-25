İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan eski PYD eş başkanı Salih Müslim, Türkiye'nin talebi üzerine Çekya'nın başkenti Prag'da yakalandı. Çekya interpolü tarafından gece gözaltına alınan Müslim'in, Prag Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulandığı belirtildi. Müslim'in Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı belgelerin ilgili makamlara iletildiği açıklandı. Türkiye, Müslim'in nerede saklandığını Ulusal Kanal yayınında öğrenmişti.

13 Şubat'ta Kırmızı listede aranan teröristler arasına eklenen PKK/PYD'in eski eş başkanı Salih Müslim Prag'ta yakalandı.



Kırmızı bültenle aranan Müslim'în Türkiye'nin talebi üzerine Prag'ta bulunan bir otelde Çekya interpol polisleri tarafından gözaltına alındı.



Gece 02,35 saatlerinde düzenlenen operasyonla yaklanan Müslim, sorgu için Prag Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Gözaltına alınmasının ardından Çekya İnterpolü'nün Türkiye'ye bilgi verdiği ve Müslim'in iadesi için gerekli belgeleri istediği kaydedildi. Çalışma başlatan Adalet Bakanlığı, iade belgelerini Türkiye’nin Prag Büyükelçiliği vasıtasıyla Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısına iletti.







Konuyla ilgili bilgi veren Çekya makamları, Müslim'in çıkarılacağı mahkeme tarafından tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verileceğini, bu kararın da Türk tarafına ivedilikle iletileceğini ifade etti



Salih Müslim yakalandı haberi siyasilere de soruldu. İlk değerlendirme yapan isim de Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ti. Perinçek, Müslim'in yakalanmasını "Hendeğe gömülmekten kurtuldu" olarak yorumladı.



Afrin operasyonunda terör örgütü PYD/PKK'nın büyük darbe almasından sonra Suriye'den kaçan eski PYD'nin eş başkanı Müslim'in en son Prag'da bir Hotel'de olduğu belirtilmişti.



Daha önce Belçika'nın başkenti Brüksel'de konuşan Salih Müslim, PKK-PYD'ye destek istediği açıklamalarda Türkiye Cumhuriyeti'ni katliam yapmakla suçlamıştı.



İçişleri Bakanlığı tarafından 13 Şubat'ta terörden arananlar listesine eklenen Müslim'in başına 4 milyon lira ödül koyulmuştu.



Müslim'in Prag'da olduğu bilgisi ilk kez Ulusal Kanal'da Cuma günü yayınlanan Derin Mevzu programında paylaşılmıştı.





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