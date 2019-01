İzmir Medya Platformu ile bir araya gelen İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, çarpıcı açıklamalarda bulundu.İzmir Adliyesinde gerçekleşen terör eyleminin bilinmeyenlerini ilk kez Medya Platformunda açıklayan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Anti-tank roketleri, el bombaları otomatik tüfekler ve şimdiye kadar görülen en fazla mühimmatla gelen terör örgütü en kanlı, en korkunç eylemlerinden birini gerçekleştirecekti. Ama orada Türkiye'nin terörle mücadele tarihinde bir kahramanlık destanı yazıldı" dedi.

İzmir Medya Platformu üyesi gazeteciler ile bir araya gelen İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Terör ve Güvenlikten, Uyuşturucuya, Asayişten Trafiğe kadar içini dökerken çarpıcı açıklamalarda bulundu. 1071'den beri bu topraklar bize yurt oldu diyen Aşkın, Bu toprakları terk etmeyeceğiz.1919'da beklediler ki terk edelim. İzmir'in Aydın'ın efeleri dağlara çıktılar, bütün millet bir oldu istiklaline sahip çıktı. Sonunda arkalarına bakmadan defolup gittiler, denize döküldüler. Bu vatanın her karışında şehit kanı var" şeklinde konuştu. Güvenliğin olmadığı yerde hiçbir gelişmeden bahsedilemeyeceğini dile getiren İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Tüm dünyada Güvenlik kaygısının herşeyin önüne geçtiğini belirterek, 34 sene bölücü terörle mücadele ettik. Hangi devlet kendi içinden gelen insanlar tarafından ele geçirilmeye çalışıldı. Alçak FETÖ, tarihimiz boyunca karşılaştığımız en büyük sorundur. PKK-FETÖ iki terör örgütünün de sahipleri aynıdır. İki terör örgütünün de elinden tutan el, aynı 'el' dir. DEAŞ terör örgütüne karşı çok önemli ve başarılı operasyonlar yaptık. DEAŞ'ın önde gelen en büyük emirlerinden ve 700 kişinin katliam emrini veren kişiyi İzmir'de yakaladık" diye konuştu.



TERÖR ÖRGÜTÜ TARİHİNİN EN BÜYÜK KANLI EYLEMİNİ YAPACAKTI

İzmir Adliyesinde PKK'nın gerçekleştirmek istediği eyleme ilişkin detayları da ilk kez paylaşan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Bölücü Terör Örgütünün hiçbir şehir merkezinde eyleme getirmedikleri kadar mühimmatla doluydu.Yüzlerce kalaşnikof fişeği, 8 roket, 5 i anti-tank roketi, 8 el bombası, 2 tabanca ve diğer mühimmatla geldiler. Bölücü terör örgütü en kanlı, en korkunç eylemlerinden birisini yapmak üzere İzmir'e gelmişlerdi.O sırada kahraman şehidimiz Fethi Sekin kalaşnikof mermilerine karşı elindeki tabancayla karşı koyarak büyük bir kahramanlık sergiledi. Orada ki bütün görevli polis arkadaşlarımız büyük mücadele verdi. Bu mücadele Türkiye'nin terörle mücadele tarihinde bir kahramanlık destanıdır.Bu karamanlık hikayesi bütün meslektaşlarımıza örnek oldu" dedi.



SOL MARJİNAL GRUPLAR HAREKETLENDİ

Terör örgütü tarihinin en sıkıntılı sürecini yaşadığını aktaran Hüseyin Aşkın, İzmir Medya Platformu üyesi gazetecilerle buluşmasında dikkat çekici açıklamalar yaptı. PKK'nın, yaptıkları başarılı operasyonlarla ülkemiz içinde etkinliklerini yitirdiğini ancak mücadelenin her geçen gün daha etkin ve gittikçe artan bir kararlılıkla devam edeceğini kaydeden Aşkın konuşmalarını şöyle sürdürdü:

"PKK ve DEAŞ’ın olduğu gibi marjinal sol terör örgütüyle de Ülkemizin her yerinde mücadele veriyoruz. Geçtiğimiz yıl yaptığımız operasyonlarla bölücü terör örgütü üyesi yakalama da İzmir olarak Türkiye ikincisi olduk. İnşaatlarda çalışanlara kadar kayıt altına alıyoruz. Güvenlik kuvvetleri olarak Sayın Bakanımızın ve merkez teşkilatımızın büyük desteğiyle terörle topyekün mücadele ediyoruz ve çok şükür milletimizin huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz.



DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

Dünyada hiçbir devlet veya millet yok ki aynı anda bu kadar çok sayıda terör örgütü ile mücadele etsin. Dünya da bu kadar çok sayıda terör örgütü ile aynı anda mücadele eden bir millet ve devlet yoktur. Bugün ülkemizin her yerinde onlarca terör örgütü ile mücadele ediyoruz. Böyle bir ülke dünyada yok.



İZMİR'DE 200 BİN YABANCIDAN140 BİNİNE DOKUNMUŞUZ

İzmir'de yaklaşık 200 bin yabancı var. Bu 200 bin yabancıdan 140 binine İzmir emniyeti olarak dokunmuşuz. Risk analizi çalışması yapmışız. 640 bin kişiyle birebir görüşerek risk analizinden geçirmişiz. 5 milyon kişiye GBT uygulaması yapmışız. 17 ayda 1603 terörist yakaladık. İzmir tesadüfen değil, büyük bir emek ve mücadele ile güvenli bir kent oldu. Ama asla rehavete kapılmayacağız, aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bazı art niyetli yaklaşımlar dışında kimseden kötü muamele şikayeti almadık. Tamamen demokratik yollarla, insan haklarına saygılı olarak, terörle ve diğer suçlarla mücadele ediyoruz. Bugün İzmir Paris, New York, Londra, Brüksel'den çok daha güvenli bir şehir. Üstelik bizim komşularımızda İsveç, Hollanda, Belçika, Almanya, Norveç, Danimarka İtalya değil.



İZMİR'DE 1071 POLİSİMİZ UYUŞTURUCU KONUSUNDA ÇALIŞIYOR

Uyuşturucu kullanımının da terör kadar büyük bir bela olduğunu dile getiren Aşkın, uyuşturucu aileleri perişan ediyor. Gençlerimizin çocuklarımızın hayatını karartıyor. 2016'da 507 kişi, 2017'de 818 kişi, 2018'de ise 870 kişi uyuşturucudan dolayı tutuklandı. 1071 polisimiz uyuşturucu konusunda sadece Narko- Alan projesinde çalışıyor. Özellikle dezavantajlı grupların yaşadığı yerlerden 129 noktada aktifiz. Günlük 6 bin kişiyi uyuşturucu ile inceliyoruz.

Yapılan araştırmalara göre uyuşturucu kullananların yüzde 99'dan fazlası sigara kullanan çocuklarımız. Sigara ve alkol kullanımı çocuklarımız için çok zararlı. Çocuklarımızı sigara ve alkolden uzak tutalım.Bunun için çok emek veriyoruz. Küçük kurallar ihlal edilmez ise, büyük suçlarda olmuyor.Tabi uyuşturucu olayı sadece bir polisiye mesele değil, aynı zamanda sosyal boyutu olan bir durum. Ancak Narko Alan Projesine en az terörle mücadele kadar önem veriyoruz.



SURİYELİ'LERDE SUÇ ORANI ÇOK DÜŞÜK

İzmir'de yabancı ve Suriye'lilerin karıştığı suç oranları hiç yüksek değil.Herkes Suriyeliler yapıyor diyor ama öyle bir şey yok.Hatta bizim güvenlik sorunlarımızda ilk 5'te bile değiller.Bizim şehrimizde Suriye'lilerden kaynaklanan suçlar diye önemli bir sorunumuz yok. Göçmen kaçakçıların en çok yakalandığı il İzmir ve Edirne'dir. Türk milleti tarihin gördüğü en erdemli millettir. Yolda kalanlara, zorda kalanlara tarihimiz boyunca hep yardım etmedik mi? Bu millet kendisinden yardım isteyenlere yardım etmesiyle meşhurdur.Göçmen kaçakçılığını, düzensiz göçü gelir kaynağı haline getiren terörle bağlantılı suç örgütleri var.



KONAK SUÇ İŞLEMEDE BİRİNCİLİKTEN 4. SIRAYA GERİLEDİ

Konak ilçemizde özellikle dezavantajlı grup ve bölgelerde yaptığımız çalışmalar sonucunda hırsızlık oranları çok düştü. İl genelinde günlük evden hırsızlık sayısı artık 5'in altına düştü.Bizim en çok önemsediğimiz insanların mahremine girilmesidir.





750 BEKÇİ ALDIK, 400 DAHA ALACAĞIZ

750 bekçi aldık. 400 kişi daha alacağız. Bekçilerden çok olumlu katkılar alıyoruz. İzmir'de artık mafya, organize suç çeteleri yok. Asayiş olarak İzmir'de 2017'de adam öldürme sayısı 93'tü, 2018'de 55'e düştü.Yüzde 41 azalma oldu.Bunda mekan uygulamalarımız çok etkili oldu. Narko Alan Projemiz ve Alkollü mekanları kapatma saatlerinde kapanmasını sağlamak gibi mekan uygulamalarımız çok etkili oldu.Risk Analizini Türkiye'de en iyi İzmir uyguluyor.



KAYITLI ARAÇ SAYISI 1.5 MİLYON'A ULAŞIRKEN TRAFİK KAZALARI % 21 DÜŞTÜ

İzmir'de kayıtlı 1.5 milyon araç var. Manisa, aydın ve diğer çevre illerden gelen araç sayısını da düşündüğünüzde çok büyük bir araç girişi var trafiğe. Sadece Altınyol'dan geçen günlük araç sayısı 150 bini geçiyor. Toplu taşımayı daha fazla kullanmalıyız. 5 ağır ihlalde ceza yazıyoruz. Artık Emniyet Şeritlerine hemen ceza yazıyoruz.Trafik birimleri dışında Trafik cezası yazmakta Türkiye birincisiyiz. Çünkü kurallar konusunda taviz vermiyoruz. Bu nedenle de bütün Türkiye'de trafik kazalarında yüzde 5 oranında azalma olurken, İzmir'de % 21 düşüş gerçekleştirdik."



İzmir Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan ise, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın İzmir'e dair güvenlik, terör ve diğer konularda çok önemli istatistik ve bilgilendirmeler yaptığını belirterek, Medya Platformu olarak Emniyet teşkilatımızla bundan sonrada bir araya gelmeye devam edeceklerini kentimizin güvenliği için Medya olarak her zaman Emniyet teşkilatımıza destek vereceklerini açıkladı.



Toplantıya Terörle Mücadele Şube Müdürü Akın Tan, Narkotikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serkan Ergüzel, Organize Şubeden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan Yılmaz, Asayiş Şubeden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Metin, Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Aysun, Trafik Denetleme Şube Müdürü Faruk İzci, Asayiş Şube Müdürü Seda Okur, Narkotik Şube Müdürü Şamil Özsağulu, Terörden Sorumlu Müdür Yardımcısı Hasan Aydın katıldı.





ulusal.com.tr