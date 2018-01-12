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Terör örgütü üyesi uygulamada yakalandı

Hakkında terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan kişi, polis ekiplerinin yaptığı uygulama sırasında gözaltına alındı

Terör örgütü üyesi uygulamada yakalandı

Aydın'da terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan şüpheli, uygulama sırasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Kent Meydanı'nda uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Mobil Park ekipleri, şüphe üzerine M.S'yi durdu.

Genel Bilgi Tarama (GBT) sistemi üzerinden yapılan kontrolde şüphelinin, hakkında terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan arandığı belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, Aydın Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #mobil park #pkk #polis #üye #yakalama
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