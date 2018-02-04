Afrin harekâtına katılan ÖSO güçleri, bir tankerin içinde binlerce mühimmat buldu. Ele geçirilen silahlar arasında YPG'nin en önemli eylem tehditlerinden Konkurs anti tank füzeleri de var. Bu arada PKK/PYD'li teröristlerin sivilleri canlı kalkan yapmayı planladığı ortaya çıktı.

Zeytin Dalı Harekâtı devam ederken, TSK destekli Özgür Suriye Ordusu güçleri YPG'ye ağır bir darbe indirdi.



Afrin'de yol kontrolü sırasında bir tankerden şüphelenen ÖSO güçleri, durdurdukları araçta binlerce mühimmat buldu.



Ele geçirilen silahlar arasında ABD'nin terör örgütüne verdiği çok sayıda Konkurs anti tank füzesi ile onlarca roket atar ve yüzbinlerce otomatik silah mermisi de bulunuyor.



Bu arada PYD/PKK'lı teröristlerin, Afrin kent merkezi çevresine hendek kazıp sivilleri cephe hattına sürerek canlı kalkan yapma plandığı ortaya çıktı.







AA muhabirlerinin güvenilir yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, TSK ve ÖSO'nun yürüttüğü harekat nedeniyle birçok bölgeden geri çekilmek zorunda kalan terör örgütü PYD/PKK, sivillerin yoğun yaşadığı Afrin kent merkezi civarında savunma amaçlı hazırlıklar yürütüyor.





Terör örgütü Afrin'in dış mahallelerinde ve ana girişlerinde hendekler kazıp duvarlar örüyor. Sivillerin kentten ayrılmasına izin vermeyen terör örgütü hendek, duvar ve mevzilerle, muhtemel bir şehir çatışmasında sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya hazırlanıyor.







Bunun yanı sıra kendilerini halkın arasına saklamaya çalışan terör örgütü, harekata karşı propagandasını sivil ölümleri üzerine kurmayı planlıyor.







Şeyh Hadid beldesine bağlı köy, belde merkezine açılan otoyollara hakim bir yükseklikte bulunuyor.



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