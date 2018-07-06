Hakkari kırsalında yürütülen hava harekatlarında 7 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı da Mardin, Hakkari ve Şırnak'ta 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hakkari kırsalında belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Hakkari kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü üyelerine yönelik dün ve bugün hava harekatları düzenlendi.

Hava harekatlarında 7 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.



Ayrıca, İçişleri Bakanlığınca, Mardin, Hakkari ve Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.