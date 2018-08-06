Güvenlik güçleri teröre geçit vermiyor. Son bir haftada terör örgütlerine ağır darbe vuruldu. Haftalık bilançoyu açıklayan İçişleri Bakanlığı, 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bu 44 kişi içinde biri turuncu dördü ise gri kategoride aranıyordu.

"Terör Arananlar" lisetesi bir bir eriyor. Mücadele kararlı bir şekilde devam ediyor.



Son operasyon Tunceli-Ovacık kırsalında yapıldı. 6 terörist etkisiz hale getirildi. İçlerinden ikisi ise turuncu kategoride aranan isimlerdi. Sözde TKP/ML-TİKKO Ovacık gücü sorumlusu "Yusuf" kod adlı İlker Tezer ve bölge sorumlusu "Deniz Doğan" kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş öldürüldü.



Bir diğer operasyon da terör örgütü PKK'nın sözde Amanos saha ile Osmaniye-Erzin grubuna yönelik operasyon düzenlendi. Hedefteki 14 PKK'lının arasında gri listeden biri de vardı. 11 Temmuz'daki İHA destekli operasyonda "Şiyar-Rüstem" kod adlı Deniz Tali etkisiz hale getirildi.



Terör örgütlerine vurulan darbe ise oldukça ağır. Son bir haftalık bilançoyu İçişleri Bakanlığı açıkladı. Yurt genelinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 44 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamada, teröristler arasında "Terör Arananlar Listesi"nden 5 kişi olduğu belirtildi. O isimler tek tek sıralandı.



Diğer yandan örgüt üyelerinin sığındığı noktalar da tek tek vuruluyor. Erzurum, Hakkari ve Adıyaman'da 3 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 7 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Ayrıca güvenlik güçlerinin; uyuşturucu operasyonları, siber suçlarla mücadelesi ve asayiş denetimleri kararlılıkla devam ediyor.



Bingöl'de ise bir güvenlik korucusu PKK'lı teröristlerce katledildi. Sancak beldesi Sudüğünü köyü Esenler mezrasında yaşayan Ahmet Nebi, Esenler mezrası yakınlarında silahla vurulmuş olarak bulundu.



Ancak bu hain saldırının intikamı gecikmedi... Aynı gün Bingöl'ün Dallıtepe köyü kırsalında düzenlenen operasyonda sıcak temas yaşandı. Çıkan çatışmada 2'si kadın 3 PKK'lı terörist silahlarıyla ölü ele geçirildi. Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde de silahlı bir teröristin öldürüldü. Bölgede operasyon sürüyor.



ulusal.com.tr