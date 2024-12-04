Terör örgütüne "Gürz" darbesi! Operasyonların ayrıntıları belli oldu

2024'te terör örgütü PKK/KCK'nın kırsaldaki kış yapılanması ve eylem amaçlı patlayıcıların yok edilmesine yönelik "Gürz" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 709 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Terör örgütüne "Gürz" darbesi! Operasyonların ayrıntıları belli oldu
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Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 2024'te terör örgütü PKK/KCK'nın kırsaldaki kış yapılanması ve eylem amaçlı patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "Gürz" operasyonlarıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

ÇOK SAYIDA MAĞARA, SIĞINAK VE DEPO İMHA EDİLDİ

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gürz operasyonları hakkında bilgi verdi.

"Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var, o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan kararlılıkla mücadele etmek." ifadelerini kullanan Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle, il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirilen "Gürz" operasyonlarını her gün düzenlemeye devam ettiklerini belirtti.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu teröristlerin kırsaldaki kış yapılanması ve eylem amaçlı patlayıcıların yok edilmesine yönelik 2024'te düzenlenen Gürz operasyonlarında 709 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini bildiren Ali Yerlikaya, "Bombalı eylemler için hazırlanan 2 ton 100 kilogram kimyasal patlayıcı, 617 kilogram plastik patlayıcı, 97 kilogram TNT ile 194 mayın ve canlı bomba yeleği ele geçirildi. Saldırı için hazırlanan 99 bin 936 muhtelif çap ve ebatta mühimmat ile fişek, 13 bin 657 ağır silah mühimmatı (bombaatar, havan ve uçaksavar mühimmatı), 2 bin 252 el bombası ve 63 roketatar, havan, bombaatar, uçaksavar, lav silahı ile güdümlü füze ele geçirildi." dedi.

Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınakların tek tek tespit edilip imha edildiğini vurgulayan Ali Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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