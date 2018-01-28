Afrin'deki Zeytin Dalı harekatı 9. gününde.

TSK'dan bu sabah yapılan açıklamaya göre dün gece operasyonlarda 37 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 484 oldu.



Burseya Dağı'nda bu sabah Mehmetçik ve ÖSO ile teröristler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Havanın açmasının ardından Burseya Dağı'ndaki terör örgütü hedefleri, beton mevzileri, koruganları havadan ve karadan vuruluyor.



