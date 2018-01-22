Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör propagandası yapan 12 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye sınırları ve bölgede güvenliği sağlamak amacıyla, PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nce başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından, sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapan 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Harekatın başlatıldığı 20 Ocak'tan itibaren sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan şüphelilerden birinin Ankara'nın Bala ilçesinde, diğer şüphelilerin ise Ankara'da olduğu öğrenildi.



Şüphelilerin, Türk Ceza Kanunu'nun 125/3-a, 216/1, 299 ve 301. maddeleri ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesinde tanımlanan "kamu görevlisine hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik, "Cumhurbaşkanı'na hakaret", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarının unsurlarını oluşturan paylaşımlarda bulundukları kaydedildi.



Bu kişiler hakkında resen soruşturma başlatıldığı ve suç teşkil eden eylemlere ilişkin araştırmaların sürdüğü belirtildi.



Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.



Harekat aleyhinde pankart açan 2 kişi gözaltına alındı

Öte yandan Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, HDP Şehitkamil ilçe binasında "Afrin'e yapılan Zeytin Dalı Harekatı" konulu basın açıklaması yapıldığı belirtildi.



Toplantının ardından parti binası dışına çıkarak pankart açan A.D. ve H.E'nin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, zanlılar hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.



Ağrı'da 2 tutuklama

Bu arada, istihbarattan yola çıkan Ağrı Emniyet Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Patnos ilçesinde oturan O.Ö. ile E.U'nun sosyal medyada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde, hudut güvenliğini sağlamak için terör örgütleri PYD/PKK ve IŞİD unsurlarına yönelik başlattığı harekata ilişkin paylaşımlar yaptığını belirledi.



Paylaşımlarında, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve TSK'yı alenen aşağıladıkları" ve "terör örgütü propagandası yaptıkları" belirtilen iki zanlı ilçede gözaltına alındı.



Zanlılardan polisteki işlemleri tamamlanan O.Ö, sevk edildiği cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanıp Patnos L Tipi Cezaevine konuldu.



E.U'nun ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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