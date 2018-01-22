banner961
Erdoğan'dan Afrin açıklaması
Erdoğan'dan Afrin açıklaması
Burseya Dağı'ndaki çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
Burseya Dağı'ndaki çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
İbrahim Kalın: Bir çifte standarttır ve iki yüzlülüktür
İbrahim Kalın: Bir çifte standarttır ve iki yüzlülüktür
"Türkiye'nin meşru hakkını takdir ediyor ve tanıyoruz"

Terör propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesi ile haklarında yakalama kararı verilen 12 kişiden 9'u gözaltına alındı

Terör propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesi ile haklarında yakalama kararı verilen 12 kişiden 9'u gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 12 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital dokümana el konuldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Başkentte sosyal medyadan terör propagandasına 8 gözaltı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.