Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2 askerin şehit olduğu terör saldırısında yaralanan 2 askerden sözleşmeli piyade er Sergen Akbudak, memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesine getirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2 askerin şehit olduğu terör saldırısında yaralanan 2 askerden sözleşmeli piyade er Sergen Akbudak, memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesine getirildi.

Tedavisinin ardından Besni ilçesine bağlı Çakırhüyük beldesindeki babaevine getirilen gazi Akbudak'ı, Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, Çakırhüyük Belediye Başkanı Miktat Çetin, yakınları ve belde halkı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Akbudak, 1 Şubat'ta gerçekleştirilen havan saldırısı sonucu sol bacağından yaralandığını ifade ederek, "En kısa zamanda iyileşip arkadaşlarımın yanına döneceğim. Çok şükür, kalıcı bir rahatsızlığım yok. Allah yolunda, vatanımıza, milletimize hizmet ediyoruz. Biz değil, o şerefsizler korksun. En kısa zamanda görevime döneceğim." dedi.



"Allah, devlete ziyan vermesin"

Baba Yücel Akbudak, iki oğlunun da asker olduğunu dile getirerek, "Bir oğlum gazi oldu. Bir tane daha var. O da asker. O da bu devlete, vatana feda olsun. Allah, askerlerimizi esirgesin, şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize de acil şifalar versin." diye konuştu.

Anne Perihan Akbudak da Allah'tan devleti, askeri, polisi korumasını temennisinde bulunarak, "Allah, devlete, askere, polise zarar, ziyan vermesin. Oğlumuza bir şey olmamış çok şükür ama şehit olan evlatlarımızın ailelerine Allah, peygamber sabrı versin, yardımcıları olsun." dedi.

Perihan Akbudak, sözleşmeli er olan diğer oğlunun Akçakale görev yaptığını söyledi.

Ziyarette konuşan Besni Belediye Başkanı Öztürk ise güvenlik güçleri sayesinde bu ülkede rahat ve güvenli bir şekilde gezildiğini ifade ederek, "Rabbim onların şereflerini arttırsın. Şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazi kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.