Kürt halkına en büyük zararı PKK verdi... Haklarını savunuyoruz deyip, tepelerinde bomba patlattı.. Şimdi, 12 Mayıs 2016 tarihine gidiyoruz. Teröristler, iki yıl önce Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasını hedef almıştı. Tam 15 ton patlayıcı yüklü kamyonu infilak ettirmişti. Hain saldırıda 16 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Dürümlü sakinleri bugün acılarını bağrına basıp sevdiklerinin mezarına gitti. Onların acıları da, teröre öfkeleri de ilk günkü gibi taze...

Oğlunu, torununu, kardeşini, ağabeyini, akrabalarını... O kara günde ayırdılar onlardan.Acıları hep taze çünkü ölüm ecel eliyle değil, kalleşçe yapılan terör saldırısı sonucu geldi.12 Mayıs 2016 günü PKK’lı teröristler 15 ton patlayıcı yüklü kamyonu Diyarbakır’ın Dürümlü mezrasında infilak ettirmiş, 16 yurttaşımız yaşamını yitirmişti. O katliamın acısını geride kalanlar ilk günkü gibi yaşıyor.O hain saldırı sonucu geride 36 çocuk yetim, 8 kadın dul kaldı. Özlem ise her geçen gün büyüyor.PKK terör örgütüne olan öfkeleri dinmiyor.16 yurttaşımızın yaşamını yitirdiği, 23 kişinin de yaralandığı o hain saldırıda, patlamanın şiddetti birçok ilçeden hissedilmiş, olay yerinde 20 metre genişliğinde, 4 metre derinliğinde çukur oluşmuştu.Kürtlerin hakkını savunuyoruz diyen ancak sürekli zarar veren PKK'nın bu saldırısı da tarihe geçmiş oldu.