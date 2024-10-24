Terör saldırısıyla ilgili gizlilik kararını ihlal edenler hakkında soruşturma

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili gizlilik kararını ihlal edenler hakkında soruşturma başlattı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Terör saldırısıyla ilgili gizlilik kararını ihlal edenler hakkında soruşturma
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Alınan bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı yazılı ve görsel yayın organlarıyla sosyal medyada, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısıyla ilgili, "soruşturmanın gizliliğini ihlal edecek, kamuoyunu yanlış bilgilendirecek veya toplumda korku ve kaygıya neden olabilecek" paylaşım ve yayınlar yapıldığını tespit etti.

Faillerin tespiti amacıyla soruşturma başlatıldığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturmasından ayrı yürütülecek soruşturmanın, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit", "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Gizliliğin ihlali" suçlarından yürütüldüğü belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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