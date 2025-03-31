"Terör" soruşturmasında tutuklanan Mahir Polat, hastaneden taburcu edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik "terör" soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi altındaydı.

Tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Polat, burada anjiyo oldu.

Doktorlar tarafından yapılan tetkiklerin ardından tedavisi tamamlanan Polat, hastaneden taburcu edilerek yeniden cezaevine gönderildi.