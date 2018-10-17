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Terörden aranan hükümlü eve gelince yakalandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hakkında 27,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, evine gelince yakalanarak cezaevine gönderildi

Terörden aranan hükümlü eve gelince yakalandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde terör amaçlı öldürme ve terör örgütüne üyelik gibi çok sayıda suçtan hakkında 27,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü evinde yakalandı. 

Alınan bilgiye göre, uzun zamandır peşinde oldukları T.M. adlı firarinin evine geleceği istihbaratını alan Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzuluk Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. 

Operasyonda, üzerinden sahte kimlik çıkan T.M. yakalandı. 

Adliyeye sevk edilen T.M, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. 

Hükümlünün, "hırsızlık, yağma, terör amaçlı öldürme, terör örgütüne üyelik, terör amaçlı silah ve mühimmat bulundurma, yaralama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından hakkında toplam 27,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #terör #sakarya
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