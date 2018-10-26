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Terörden aranan zanlı bakın nerede yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda devriye görevi yapan jandarma ekibi, terör örgütü PKK'ya üye olma suçlamasıyla aranan kişiyi yakaladı.

Terörden aranan zanlı bakın nerede yakalandı

Yasa dışı geçiş ve göçmen kaçakçılığına karşı devriye görevi yürüten Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda durumundan şüphelendikleri A.S'yi durdurdu.

Kimlik taramasında hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yakalama kararı bulunduğu belirlenen A.S. gözaltına alındı.

A.S, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, Söke ilçesinde de "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan O.A, Sazlı Mahallesi'nde babasına ait ağılda jandarma ekiplerince yakalandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #aydın #kuşadası #terör #milli park #pkk
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