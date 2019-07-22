Terörden Arananlar listesi'nden iki PKK'lı daha silindi. Bingöl'de yapılan operasyonlarda mavi ve gri kategoride aranan iki terörist dahil 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyinde ise komandolar tarafından bulunan 11 sığınak ATAK helikopterleri ile yerle bir edildi.





Türk Silahlı Kuvvetleri Karacehennem Ormanları bölgesinde terör operasyonu yaptı.



İçişleri Bakanlığı operasyonla ilgili ayrıntıları paylaştı. Açıklamaya göre, PKK'ya yönelik yapılan hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.



Öte yandan önceki gün Bingöl'ün Yedisu ilçesinde etkisiz hale getirilen dört teröristten ikisinin "Terörden Arananlar Listesi"nde olduğu tespit edildi.



Teröristlerden birinin mavi kategoride yer alan "Şevin" kod adlı Hülya Kül, diğerinin 'gri' kategorideki "Bahoz Velat" kod adlı Cihan Akalın olduğu belirlendi.



Böylece son iki günde Bingöl'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu. Bakanlık bölgedeki operasyonların sürdüğünü belirtti.



Irak'ın Kuzeyindeki Pençe Harekatı ise başarıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı operasyondan yeni görüntüler paylaştı.



Harekat kapsamında komandolar PKK'ya ait 11 sığınak tespit etti. Sığınaklar ATAK taaruz helikopterleri tarafından imha edildi.



Sığınaklarda bulunan, aralarında bir doçka uçaksavar silahının da bulunduğu mühimmatlar görüntülere yansıdı.





ulusal.com.tr Mehmetçik Bingöl'ün Karacehennem ormanlarını PKK'ya dar etti. Hava destekli operasyonda tespit edilen teröristler etkisiz hale getirildi.Türk Silahlı Kuvvetleri Karacehennem Ormanları bölgesinde terör operasyonu yaptı.İçişleri Bakanlığı operasyonla ilgili ayrıntıları paylaştı. Açıklamaya göre, PKK'ya yönelik yapılan hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.Öte yandan önceki gün Bingöl'ün Yedisu ilçesinde etkisiz hale getirilen dört teröristten ikisinin "Terörden Arananlar Listesi"nde olduğu tespit edildi.Teröristlerden birinin mavi kategoride yer alan "Şevin" kod adlı Hülya Kül, diğerinin 'gri' kategorideki "Bahoz Velat" kod adlı Cihan Akalın olduğu belirlendi.Böylece son iki günde Bingöl'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu. Bakanlık bölgedeki operasyonların sürdüğünü belirtti.Irak'ın Kuzeyindeki Pençe Harekatı ise başarıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı operasyondan yeni görüntüler paylaştı.Harekat kapsamında komandolar PKK'ya ait 11 sığınak tespit etti. Sığınaklar ATAK taaruz helikopterleri tarafından imha edildi.Sığınaklarda bulunan, aralarında bir doçka uçaksavar silahının da bulunduğu mühimmatlar görüntülere yansıdı.