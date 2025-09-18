Teröre geçit yok! 33 ilde DEAŞ operasyonu: 51 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, terör örgütü DEAŞ’a yönelik önemli bir operasyonun detaylarını paylaştı. Yerlikaya, örgüt üyesi olduğu tespit edilen, sözde yardım kuruluşları aracılığıyla finans sağlayan ve sosyal medya platformlarında terör propagandası yapan toplam 51 kişinin jandarma tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

33 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyonlar, Türkiye’nin dört bir yanını kapsayacak şekilde 33 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak illerinde yürütülen operasyonlar sonucu, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonun ardından açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: “Valilerimizi, cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM Daire Başkanlığımızı, il jandarma komutanlarımızı ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan, güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz.”