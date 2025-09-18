Teröre geçit yok! 33 ilde DEAŞ operasyonu: 51 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ’a yönelik ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Teröre geçit yok! 33 ilde DEAŞ operasyonu: 51 gözaltı
Yayınlanma:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, terör örgütü DEAŞ’a yönelik önemli bir operasyonun detaylarını paylaştı. Yerlikaya, örgüt üyesi olduğu tespit edilen, sözde yardım kuruluşları aracılığıyla finans sağlayan ve sosyal medya platformlarında terör propagandası yapan toplam 51 kişinin jandarma tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

33 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON 

Operasyonlar, Türkiye’nin dört bir yanını kapsayacak şekilde 33 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak illerinde yürütülen operasyonlar sonucu, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonun ardından açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: “Valilerimizi, cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM Daire Başkanlığımızı, il jandarma komutanlarımızı ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan, güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz.”

18 Eylül alarmı! Sağanak yağmur ve fırtına Türkiye’yi esir alacak18 Eylül alarmı! Sağanak yağmur ve fırtına Türkiye’yi esir alacakYurt
Fenerbahçe Kaptanı Mert Hakan Yandaş: Başkanımızın verdiği emeğe yazık ettiğimiz için utanıyoruzFenerbahçe Kaptanı Mert Hakan Yandaş: Başkanımızın verdiği emeğe yazık ettiğimiz için utanıyoruzSpor
Ali Yerlikaya deaş operasyon
Günün Manşetleri
33 ilde DEAŞ operasyonu: 51 gözaltı
Diyanet İşleri Başkanlığı’na atama
Abdullah Özdemir’den Özgür Özel'e sert sözler
Son tüketim tarihi geçmiş 500 litre süt ortaya çıktı
Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Kerim Güler hem partiden hem meclisten istifa etti
Kurumsal hayırseverlikte yeni dönem
“Gazze’de modern çağın en acımasız soykırımı yaşanıyor”
Türkiye ile Çin’den dev enerji ortaklığı hazırlığı!
CHP’li Köyceğiz Belediyesi’ne operasyon
Çok Okunanlar
Sağanak yağmur ve fırtına Türkiye’yi esir alacak Sağanak yağmur ve fırtına Türkiye’yi esir alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı’na atama Diyanet İşleri Başkanlığı’na atama
Ali Koç: "Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyondur" Ali Koç: "Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyondur"
Safî Arpaguş kimdir? Safî Arpaguş kimdir?
Merkez Bankası kredi kartı faizini düşürdü Merkez Bankası kredi kartı faizini düşürdü