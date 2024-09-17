Teröre Gürz-14 darbesi! Aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Diyarbakır'ın Lice kırsalında "Gürz-14" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

ARANAN 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Lice ilçesi kırsalında "Gürz-14" operasyonunun gerçekleştirildiğini açıkladı.

Jandarma ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla yapılan temas araması faaliyeti esnasında çıkan çatışma sonucunda kırmızı kategoride aranan "Hebun Piro Amed" kod adlı Zırav Taş ile gri kategoride aranan "Botan" kod adlı Fehmi Başkurt'un silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildiğini açıklayan Bakan Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı; teröristlerin 3 güvenlik görevlisi ile 5 sivil vatandaşın şehit edildiği, 4 güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam 6 eyleme katıldıkları belirlendi. Operasyon esnasında yaralanan kahraman güvenlik korucumuza acil şifalar diliyorum. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve güvenlik korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız."