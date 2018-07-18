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Terörist cenazesine katılan HDP'lilere sert tepki

Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lının cenazesine katılan HDP Diyarbakır milletvekillerine toplumun her kesiminden tepki yağdı. Vatan Partisi "HDP kapatılsın" çağrısı yaparken, gazi ve şehit yakınları, HDP'nin Meclis'te PKK'yı temsil ettiğini vurguladı. Emekli subaylar da HDP'nin Amerika ve İsrail'in çıkarları için çalıştığını belirtti.

Terörist cenazesine katılan HDP'lilere sert tepki

Terörist cenazesine katılan HDP milletvekillerine tepkiler gelmeye devam ediyor.

Trabzon Maçka'da şehit edilen Eren Bülbül'ün katili  PKK'lı Mehmet Yakışır, güvenlik güçleri tarafından ölü olarak ele geçirilmişti. 24 Haziran seçimleriyle Meclis'e giren HDP vekilleri soluğu bir kez daha terörist cenazesinde aldı. Cenazeye HDP Diyarbakır Milletvekilleri  Remziye Tosun ve Musa Farisoğlu'nun katılmıştı.

HDP'lilerin bu tavrı partiler, şehit yakınları ve gaziler başta olmak üzere toplumun geniş bir kesimi tarafından şiddetle kınandı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, "HDP'nin kapatılması için deliller yeterli" dedi, yetkililere çağrısını yineledi.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Keçiören Temsilcisi Muhterem Doğan da, tepkisini Ulusal Kanal aracılığıyla dile getirdi.

Bir açıklama da Türkiye Emekli  Subaylar Derneği Genel Başkanı Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş'tan geldi. Karakuş, HDP'nin Amerika ve İsrail'e çalıştığının altını çizdi.
 
HABER: DOĞUKAN ÇOBAN
KAMERA : UĞUR MARANGOZ
ulusal.com.tr
 

Etiketler; #cenaze #pkk #hdp
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