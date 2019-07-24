Terörist, diplomat Osman Köse'nin çantasını almış

Erbil'de Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Erbil’de geçen hafta Empire City’deki Huqqabaz isimli bir restoranda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu çalışanına yönelik hain bir saldırı düzenlenmişti. Planlı olduğu anlaşılan saldırıda, Türk diplomat Osman Köse şehit oldu. Olay sırasında restoranda bulunan Iraklı vatandaşlar Neriman Osman ve Beşdar Ramazan da hayatını kaybetti.



Saldırıyı düzenleyen PKK'lı teröristler 72 saat içinde yakalanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.



Barzani'nin Rudaw kanalının yayınladığı görüntülerde, PKK'lı Mazlum Dağ'ın saldırının ardından doğruca şehit diplomatın çantasına yöneldiği ve çantayı alarak kaçtığı görülüyor. Çantada ne olduğu bilinmezken, saldırının amacının çantadaki bilgiler olabileceğine yönelik yorumlar yapılıyor.



HDP'li milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olan terörist Mazlum Dağ'ın sorgusu ise sürüyor.