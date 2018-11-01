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Terörist Emrah Nayci'nin yakalanma anı kameralara yansıdı

Şırnak'ta dün terör örgütü PKK'nın sözde Gabar sorumlularından "Fedakar Cizir" kod adlı Emrah Nayci'nin yakalanışı, güvenlik güçlerinin kamerasına yansıdı.

Terörist Emrah Nayci'nin yakalanma anı kameralara yansıdı

Şırnak'ta dün terör örgütü PKK'nın sözde Gabar sorumlularından "Fedakar Cizir" kod adlı Emrah Nayci'nin yakalanma anının görüntüleri ortaya çıktı.

Güçlükonak ilçesi Demirboğaz köyü kırsalında dün 2 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda terörist Emrah Nayci'nin yakalanışı, güvenlik güçlerinin kamerasına yansıdı.

Görüntülerde ağaçlık bir alanda yakalanan teröristten üzerinde bomba olabileceği ihtimali dolayısıyla kıyafetleri çıkarılması isteniyor. Sözlü uyarının ardından elbisesini çıkaran terörist, kontrolün ardından gözaltına alınıyor.

Operasyon dönüşü kutlama

Öte yandan, Cudi Dağı ve Güçlükonak ilçesinde 10 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlara katılan güvenlik güçleri birliklerine dönüşünde silah arkadaşları tarafından törenle karşılandı.

Sıra halinde silah arkadaşlarının arasından geçen askerler, komutanları tarafından tek tek tebrik edildi, ardından hep birlikte Özel Harekat Marşı okundu.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #şırnak #emrah nayci
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