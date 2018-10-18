Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerden ikincisinin de kimliği belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kömür beldesi ile Kaş köyü arasındaki bölgede yürütülen operasyonda ölü ele geçirilen söz konusu teröristin, cebinden "Top gol oldu, 15 Ağustos 2'nci yer" yazılı not kağıdı çıkan ve daha sonra tutuklanan HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir'in oğlu "Sorej Semsur" kod adlı Murat Özdemir olduğu anlaşıldı.



Teröristlerin üzerinden iki silah, şarjör, el bombası, telsiz, pil bloğu, güneş paneli, tıbbi ve yaşam malzemesi, kıyafet, hücum yeleği ve şemsiye çıktığı da öğrenildi.

Bu arada, kaçan iki teröristin yakalanması için bölgede operasyon sürüyor.



Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kömür beldesi ile Kaş köyü arasındaki bölgede PKK'lı teröristlerle girilen sıcak temasta iki terörist ölü ele geçirilmişti. Bu teröristlerden birinin, İçişleri Bakanlığının Aranan Terörist Listesi'nde gri kategoride yer alan ve örgütün sözde bölge sorumlusu olan "Zülfikar" kod adlı Yusuf Tunç (34) olduğu tespit edilmiş, diğerinin kimliğinin de belirlenmesi için çalışma başlatılmıştı.



Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da 14 Ağustos'ta Kömür beldesi bölgesinde bir mermer ocağına yapılan saldırıyı ve 16 Ağustos'ta yine aynı bölgede el yapımı patlayıcıyla yapılan eylemi gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin jandarma timlerince gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmamış, intikamı alınmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadelerine yer verilmişti.



Beldede 14 Ağustos'ta, terör örgütü PKK tarafından bir mermer ocağında bulunan 13 iş makinesi ateşe verilmiş, ihbar üzerine olay yerine giden askeri aracın geçişi esnasında ise yola döşenen el yapımı patlayıcı (EYP) patlatılmış, olayda 2 asker yaralanmıştı. 16 Ağustos'ta ise merkeze bağlı Dağkuyucak köyü yakınında yine terör örgütü PKK tarafından yapılan hain saldırıda 1 asker yola döşenen EYP'nin patlatılması sonucu, 3 asker de dost ateşiyle şehit olmuş, 6 asker yaralanmıştı.



17 Ağustos'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında "terör örgütüne kuryelik yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir'in üzerinden ''Top gol oldu, 15 Ağustos 2'nci yer'' yazılı not kağıdı bulunmuştu. Mahmut Özdemir daha sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.