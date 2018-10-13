Reyhanlı saldırısına ilişkin 1 kişi tutuklandı.
Reyhanlı saldırılarının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye götürüldü.
Şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, zanlılardan eski Yurt Gazetesi Hatay muhabiri Hasan Kabakulak ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan Kabakulak tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadeleri doğrultusunda yeni bir operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.
Reyhanlı saldırısına ilişkin 1 kişi tutuklandı.