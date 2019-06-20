Teröristbaşı Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimlerinde "tarafsızlık çağrısı" yaptı

PKK elebaşı Abdullah Öcalan, HDP'ye "seçimlerde tarafsız olun" çağrısı yaptı. Öcalan ile görüşen, Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, mektubu basın açıklamasıyla duyurdu. O sırada canlı yayında olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a mektup olayı soruldu. Erdoğan, PKK içinde iktidar mücadelesi olduğunu söyledi.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan gelen mektup bir anda siyasetin gündeme oturdu.



Öcalan'la görüşen isim bu kez avukatları değil, Doç. Dr. Ali Kemal Özcan'dı. Öcalan'ın isteği üzerine gitti İmrali Adası'na... Öcalan ve Özcan görüşmesinde ayın 18'in yazılan mektubun kamuoyuna açıklanmadığı ortaya çıktı.



Özcan, basın açıklamasıyla bu durumu kamuoyuna açıkladı ve PKK elebaşının mektubunu okudu.



Mektupta en dikkat çeken bölüm 23 Haziran seçimleriydi. Öcalan, HDP'ye tarafsız olun çağrısında bulunuyordu.



Bu durum kafaları karıştı. "HDP-Kandil-İmrali üçgeninde neler oluyor" yorumlarına neden oldu.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yaşanan bu gelişmeler soruldu.



PKK elebaşı Öcalan'ın avukatlığını üstlenen Asrın Hukuk Bürosu, mektubun gizlenmesiyle ilgili olarak açıklama yaptı. Mektubun aynı gün HDP'ye verildiği aktarıldı

"Bizler de Öcalan'ın talebi doğrultusunda yapmış olduğu değerlendirmeleri ve yazıyı, görüşmeden sonra HDP kurulları ve yetkilileri ile paylaşarak 21 Haziran 2019 Cuma günü kamuoyunu bilgilendirme planlaması yaptık. Bu konuda belirttiğimiz muhataplar dışında bir paylaşımımızın olmadığını da belirtmek isteriz."





ulusal.com.tr