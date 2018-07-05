Güvenlik güçlerinin Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde sürdürdükleri, PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, yaralanan 1 PKK'lı teröristin teslim olma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Teslim olan PKK'lı, bulundukları alana erzak almak için geldiklerini söylüyor.

Şırnak'ta PKK bir terörist teslim oldu. O anlar askerlerin cep telefonu ile kaydedildi.



Şırnak'ın Küpeli Dağı bölgesinde 3 Temmuz günü başlatılan, 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi 2018-2' operasyonu devam ediyor.



İnsansız hava araçları ve hava destekli düzenlenen operasyonda, bölgedeki teröristlerin mağarada çıkışları İHA'lar tarafından tespit edilmesi üzerine bölgede hava harekatı düzenlendi.



Yapılan hava harekatının ardından teröristlerin bulunduğu bölgeye birlikler sevk edildi. Bombalanan bölgede güvenlik güçlerinin yaptığı aramalarda 3'ü ölü, 2'si sağ olmak üzere 5 PKK'lı el geçirildi.



Operasyonda ayağından yaralanan ve teslim olan PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olma anı ise operasyondaki ekipler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



Görüntülerde, güvenlik güçleri, teslim olan PKK'lının neler yapması gerektiğini söylüyor. Operasyondaki asker, teröriste bulunduğu yerden çıkması için çağrı yaparken, ani bir hareket yapmama konusunda uyarıda bulunuyor.



Ağaçların arasında çıkan terörist, güvenlik güçlerini görebileceği kayalığa çıkarak, ayakkabısının çıkarmasının istendiği görüntülerde, daha sonra üzerindeki elbisenini çıkarılması için çağrı yapılıyor.



Teslim olan teröriste bir asker, korkmaması ve panik olmaması konusunda uyarıda bulunuyor. Terörist, kod adının 'Bursk' olduğunu söyleyen terörist Mardin Midyat nüfusuna kayıtlı S.Y. olduğunu söylüyor.



Asker, Başka kimse var mı burada Yanlış bir hareket yaparsan canınla ödersin, arkadaşların gibi olmak istemiyorsan diye uyarırken, PKK'lı, bulunduklara alana erzak almak için geldiklerini söylüyor.



ulusal.com.tr