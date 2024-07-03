Teröristler etkisiz hale getirildi! Operasyonun ayrıntılarını MSB duyurdu

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde önemli bir operasyona daha imza atıldı.

Hakurk bölgesindeki başarılı operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada operasyonların ayrıntıları duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK mensubu 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri yer aldı.