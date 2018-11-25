Suriye'nin Halep kırsalında teröristler, klorin gazı yüklü havan mermisi ile saldırı düzenledi. 107 kişi terör saldırısından etkilendi. Rusya Savunma Bakanlığı, teröristlerin saldırı düzenlediği noktaları vurduklarını açıkladı.

Halep kırsalındaki teröristler, 5 noktaya klorin gazı yüklü havan mermisiyle gece yarısı saldırı düzenledi.



SANA'da yer alan habere göre çoğu çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 107 kişi yaralandı. Klorin gazı nedeniyle solunum rahatsızlığı yaşayan kişiler hastaneye kaldırıldı. Özel ve kamu mülkleri de zarar gördü.



Rusya olaydan sonra teröristleri vurduğunu açıkladı. Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, kimyasal saldırıda bulunan teröristlerin bölgedeki mevzilerini yerle bir ettiklerini duyurdu.



Bakanlık sözcüsü, İdlib'te silahlardan arındırılmış bölgede, radikal grupların kimyasal saldırıda kullandıkları ateşli silahları tespit ettiklerini söyledi.



Konaşenkov, Türk yetkililere saldırılar hakkında "Sıcak iletişim hattı" üzerinden önceden bilgi verildiğini de belirtti.



ulusal.com.tr