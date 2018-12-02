banner999
Teröristler kaçarken silahlarını bırakmış
Teröristler kaçarken silahlarını bırakmış
ABD ile Çin'den önemli adım
ABD ile Çin'den önemli adım
Diyarbakır'da 15 köyde sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır'da 15 köyde sokağa çıkma yasağı
Putin ve Trump görüştü
Putin ve Trump görüştü

Teröristler kaçarken silahlarını bırakmış

TSK'nın operasyonlarına karşılık Irak'ın kuzeyindeki üs bölgelerine sızma girişiminde bulunan teröristlerin silahlarını ve malzemelerini bırakıp kaçtıkları ortaya çıktı

Teröristler kaçarken silahlarını bırakmış

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSKoperasyonlarına karşılık Irak'ın kuzeyindeki üs bölgelerine sızma girişiminde bulunan teröristlerin silahlarını ve malzemelerini bırakıp kaçtıkları belirlendi.

Alınan bilgiye göre, TSK'nın düzenlediği operasyonlar nedeniyle teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine sızma gayretleri boşa çıkartıldı.

Bölgede yürütülen arama faaliyetlerinde operasyonlardan kaçan teröristlerin, silahlarını ve malzemelerini bırakıp kaçtıkları tespit edildi. 

Aramada 2 kalaşnikof, 7 dolu şarjör, 2 hücum yeleği, biri konserve kutusuna sarılarak güçlendirilmiş 3 el bombası ve kamera bataryası ele geçirildi.

Etiketler; #tsk #operasyon
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.