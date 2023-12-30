Teröristlere Ait 467 Adet Kullanılmamış Piyade Tüfeği Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesinde 467 adet kullanılmamış piyade tüfeği ele geçirildiğini duyurdu.

Teröristlere Ait 467 Adet Kullanılmamış Piyade Tüfeği Ele Geçirildi
Editör: Uğur Çam
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Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Zap bölgesinde 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ele geçirildiğini belirtti. MSB'den yapılan açıklama şu şekilde.

Kahraman Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK’nın inlerine girmeye devam ediyor. Etkisiz hâle getirilen iki teröristten teslim olanın verdiği bilgiler doğrultusunda Komandolarımız, Zap bölgesinde 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ve askerî teçhizat ele geçirdi. Bu sayı son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah rakamı oldu.

Ele geçirilen silah ve mühimmat şu şekilde:

- 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,

- 56 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı,

- 314 adet el bombası,

- 2 adet PKMS makinalı tüfek yedek namlusu,

- 146 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,

- 139 adet tahta dipçik,

- Çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

# Milli Savunma Bakanlığı # AK-47
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