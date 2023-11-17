Teröristlere Demirden Yumruk! 13 PKK'lı Etkisiz Hale Getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde önemli bir operasyona imza atıldı. "Ara, bul, yok et" parolasıyla faaliyetlerini sürdüren Mehmetçik, 13 PKK'lı teröristi hava harekatıyla etkisiz hale getirdi.

Teröristlere Demirden Yumruk! 13 PKK'lı Etkisiz Hale Getirildi

Sınır içinde ve sınır ötesinde Türk askerinin teröristlere karşı mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde kritik bir operasyona imza atıldı.

13 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi!

Operasyona ilişkin detayları Milli Savunma Bakanlığı (MSB), duyurdu. Yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 'Ara, bul, yok et' parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde 13 PKK'lı teröristin tespit edildiği belirtildi. Teröristlerin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği ifade edilirken bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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